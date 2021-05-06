Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Virüsün mutasyona uğraması nedeni ile aşının belli aralıklarla tekrarlanması gündemde. Virüs tamamen bitene kadar aşılama, hatırlatma dozlarıyla sürecek.

Türkiye'de 26 milyon doz aşı uygulandı

Türkiye aşı programına ocakta başladı. Bugüne kadar yaklaşık 25 milyon doz aşı uygulandı. Aşının etkinliğinin devamı, 6 ile 24 ay arasında yapılacak hatırlatma dozlarıyla sağlanacak. Ağustostan itibaren aşılananlara hatırlatma dozu yapılacak.

Hatırlatma dozları için takvim belirlendi

Hatırlatma dozları, yapılan aşının etkililik sürecine göre belirlenecek. Sinovac için 6 ila 8 ay, Biontech için 8 ila 24 ay, Sputnik V aşısı için 8 ila 18 ay sonra hatırlatma dozu uygulanacak. Daha önce Sinovac aşısı olanlara hatırlatma dozu farklı aşılarla yapılabilecek.

Avukatlar da öncelikli aşı programına dahil edildi

Aşılama programı da planlanan takviminde devam ediyor. Öncelikli aşı programına avukatlar da dahil edildi. 40 yaş ve üzeri avukatlar da öncelikli olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşılanıyor.

Bu kapsamda ilk doz aşısını yaptıran Avukat Senem Yılmazel, "Önceliğin bize de verilmesi konusunda gerçekten çok mutluyum. Mahkeme önlerinde 30-40 kişi bekliyor. Bizim insanla temasımız çok fazla. Aşıların bize de vurulması çok iyi oldu." dedi.

Haziran sonuna kadar 40 yaş üstünün tamamının aşılanması hedefleniyor. Yaz aylarında ise sıra 18 yaş üzerindekilere gelecek.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Tahsin Özkan