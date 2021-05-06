Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya, Sputnik Light aşısını tescilledi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya, ülkede koronavirüse karşı geliştirilen tek dozluk Sputnik Light aşısını kullanım için tescil etti.
Aşının tescil kararını Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) duyurdu.
Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "hafifletilmiş aşı" olarak bilinen Sputnik Light'ın koronavirüse karşı yüzde 79,4 oranında etki sağladığı aktarıldı.
Aşıyla ilgili bir faz 3 klinik denemenin 7 bin kişinin katılımıyla Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gana ve diğer ülkelerde yürütüldüğü, geçici sonuçların bu ayın sonunda elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.
Söz konusu tek dozluk aşının sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşılmasına yardımcı olması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Rusya
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