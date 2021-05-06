Sosyal medya platformu Twitter taciz edici kullanıcı davranışları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Geçen yıl test aşaması yapılan uygulamada Twitter artık kullanıcılarından "potansiyel olarak zararlı veya saldırgan" yanıtları incelemelerini ve düzeltmelerini isteyecek.

Platform, kullanıcılarına başka bir kullanıcıya yanıt vermeden önce yanıtlarını düzenlemek isteyip istemediklerini soracak.

Uygulamanın başladığı bazı ülkelerde kullanıcıların yüzde 34’ünün yazdıklarını yeniden gözden geçirerek göndermemeye karar verdiği tespit edildi.

Ortalama yüzde 11 daha az saldırgan yanıt oluştu.

Saldırgan içeriği ve tacizi engelleme çabaları

Teknoloji platformları, son yıllarda platformlarında saldırgan içeriği ve tacizi nasıl denetleyecekleri konusunda çaba harcıyor.

Twitter’ın son istatistiklerine göre; geçen yılın Ocak-Haziran ayları arasında platform, 1.9 milyon hesap tarafından yayınlanan potansiyel olarak rahatsız edici içeriği kaldırdı ve Twitter kurallarını ihlal ettiği için 925 bin 700 hesabı askıya aldı.

Sosyal medya devlerinin kamu görevlilerine, özellikle de eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhine aldıkları kararlar nedeniyle, içerik yenilenmesi konusundaki tartışmalar son zamanlarda daha yoğun hale gelmişti.

6 Ocak'taki Capitol Hill ayaklanmalarının ardından Trump, Twitter ve Facebook dahil olmak üzere bir dizi platformda yasaklanmıştı.

