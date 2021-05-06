Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) karar üzerine yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda bazı Avustralya hükümeti yetkilileri Çin ile Avustralya arasındaki normal diyaloğu ve iş birliğini soğuk savaş zihniyetiyle ve ideolojik ayrımcılıkla bozmaya çalışan adımlar attı" denildi.

Komisyon açıklamasında hangi adımların böyle bir kararın alınmasına yol açtığını belirtmedi.

Avustralya, Çinli Huawei'in ürettiği ekipmanları 5G şebekesinde yasaklayan ilk ülke olmuş ve ilişkiler bu nedenle 2018'de gerilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Avustralya'nın koronavirüsün ortaya çıkışına dair bağımsız inceleme çağrısında bulunması ve Çin'in bu çağrıya ticari ilişkiler üzerinden misilleme yapmasının ardından bozulmuştu.