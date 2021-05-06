ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine bağlı vize biriminin hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, bir köpeğin yuvasından çıkmaya çalışırkenki görüntüleri yer aldı.

Videonun üstüne vize başvurusu yapan Çinli öğrencilere hitap edilerek, “Siz de bu köpek gibi dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor musunuz?” denildi.

"Bu durum Çin'de aşağılayıcı"

Paylaşım, ülkede tartışmalara konu oldu ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, Çinli öğrencileri köpeklerle karşılaştırmanın uygunsuz olduğunu vurgulayan yorumlar yaptı.

Köpeklerin ABD'de pozitif anlamı olabileceği ancak Çin'de bu durumun negatif ve aşağılayıcı olduğu yazıldı.

Paylaşımı silip özür dilediler

Tepkiler üzerine ABD elçiliğinden açıklama geldi. Geri adım atan elçilik paylaşımı sildi ve özür diledi.

Yasak kalktı, öğrencilerin vize başvuruları başladı

ABD, Çinli öğrencilerin vize başvurularını kabul etmeye 1 yıldan sonra bu hafta başladı.

Donald Trump döneminde getirilen vize yasağı öğrenciler için iptal edildi.

Yurt dışına en fazla öğrenci gönderen ülkelerin başında Çin geliyor. Çinli öğrencilerin ilk tercihi de yine ABD.