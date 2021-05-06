ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çinli öğrencilere "köpek" benzetmesi
Asyalı Amerikalılara saldırıların arttığı bu dönemde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım Çin'i kızdırdı. Paylaşımda, ABD'den vize almak isteyen Çinli öğrencilerin "mutlu köpeklere" benzetilmesi tartışma yarattı.
ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine bağlı vize biriminin hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, bir köpeğin yuvasından çıkmaya çalışırkenki görüntüleri yer aldı.
Videonun üstüne vize başvurusu yapan Çinli öğrencilere hitap edilerek, “Siz de bu köpek gibi dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor musunuz?” denildi.
"Bu durum Çin'de aşağılayıcı"
Paylaşım, ülkede tartışmalara konu oldu ve sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kullanıcılar, Çinli öğrencileri köpeklerle karşılaştırmanın uygunsuz olduğunu vurgulayan yorumlar yaptı.
Köpeklerin ABD'de pozitif anlamı olabileceği ancak Çin'de bu durumun negatif ve aşağılayıcı olduğu yazıldı.
Paylaşımı silip özür dilediler
Tepkiler üzerine ABD elçiliğinden açıklama geldi. Geri adım atan elçilik paylaşımı sildi ve özür diledi.
Yasak kalktı, öğrencilerin vize başvuruları başladı
ABD, Çinli öğrencilerin vize başvurularını kabul etmeye 1 yıldan sonra bu hafta başladı.
Donald Trump döneminde getirilen vize yasağı öğrenciler için iptal edildi.
Yurt dışına en fazla öğrenci gönderen ülkelerin başında Çin geliyor. Çinli öğrencilerin ilk tercihi de yine ABD.