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Peru'da son 24 saatte 131 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 230'a yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 506 artarak 148 bin 285'e çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 442'ye yükseldi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs can kaybı vaka sayısıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 04:08
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