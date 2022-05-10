Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de COVID-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Nisan'dan bu yana COVID-19 vakaları 100'ün altında seyrederken son 24 saatte 63 vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 94 bin 188'e yükseldi.
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 27 test yapılırken 63 pozitif vaka görüldü.
515 kişinin COVID-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda yalnızca bir hasta bulunuyor.
Ülke genelinde bugün 290 COVID-19 aşısı yapıldı.
KKTC'de salgının başından bu yana 94 bin 188 vaka tespit edilirken 236 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: KKTC Koronavirüs
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