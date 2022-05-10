KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 27 test yapılırken 63 pozitif vaka görüldü.

515 kişinin COVID-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda yalnızca bir hasta bulunuyor.

Ülke genelinde bugün 290 COVID-19 aşısı yapıldı.

KKTC'de salgının başından bu yana 94 bin 188 vaka tespit edilirken 236 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.