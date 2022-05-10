Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 61, göstermeyen 13 vaka tespit edildi.

Şehrin doğusundaki Şunyi ilçesinde, Pekin Kırsal Ticaret Bankasına ait data merkezinin çalışanları ve ailelerinden oluşan 21 kişide virüse rastlandı.

Kentte hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı önceki güne kıyasla 2 kat arttı.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklama başkentte salgın durumunun "karmaşık ve ciddi" olduğunu belirterek, "Bulaşma zincirleri henüz kesilebilmiş değil. Kritik bölgelerdeki kontrolleri artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Vakaların yoğun olduğu, Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Kentte ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürecek, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti verecek; spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri kapalı kalacak.

Şunyi ve Çaoyang ilçelerinin yanı sıra, son 7 günde vaka tespit edilen 15 merkez ilçe ve bölgede bugünden itibaren yeni tur toplu testler uygulanacak.

Ayrıca 12 Mayıs'tan itibaren tüm vatandaşlara kamuya açık kapalı alanlara girişlerinde, mobil sağlık kodlarının yanı sıra son 48 saatte yapılmış COVID-19 testinin negatif sonucunu gösterme zorunluluğu getirilecek.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 22 Nisan'da başlayan salgın dalgasında ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüs bir haftadır fark edilmeden yayılmıştı.

Yeni salgındaki vaka sayısı, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakmıştı.