Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 357, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 188 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 49 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 234, göstermeyen 2 bin 780 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 6 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı açıklanmıştı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasına girdiği kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı COVID-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 61, göstermeyen 13 vaka tespit edildi.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 220 bin 397 vaka tespit edildi, 5 bin 191 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı 234 COVID-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte günlük vaka sayısı 24 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'daki salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 134 kişi yaşamını yitirdi.