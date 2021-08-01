Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65’in üstüne çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 71 milyon dozu geçti. Son olarak Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli iller grubundan çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kilis ve Kayseri'nin aşılanma oranlarını paylaşarak, iki ilin yüksek riskli iller grubundan çıktığını duyurdu.
Koca, paylaşımında, "KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!" dedi.
KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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