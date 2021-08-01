Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kilis ve Kayseri'nin aşılanma oranlarını paylaşarak, iki ilin yüksek riskli iller grubundan çıktığını duyurdu.

Koca, paylaşımında, "KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!" dedi.