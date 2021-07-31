Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.

Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: “Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." pic.twitter.com/n1AfvE5W4q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021





46 yaşındaki Yasin Yavaş, "Aşı olmamıştım, hep erteledim, havaya girdim, 'sonra olurum' diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin. Acil olarak aşılarını olsunlar." çağrısında bulunmuştu.