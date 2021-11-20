İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 539 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan 616'sı hastanelerde tedavi altına alındı.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 73 bin 98'e yükseldiği ülkede, 118 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 852'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 416 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Toplam 101 milyon 492 bin 535 aşı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 473 bin 162 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 44 milyon 294 bin 652 kişiye ikinci dozu, 724 bin 721 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 101 milyon 492 bin 535 doz aşı uygulandı.