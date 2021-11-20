Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını duyurdu.

Hayaşi; Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz COVID-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

Bakan Hayaşı, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir." dedi.

Ülkelere COVAX ile gönderilecek

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğinin altını çizdi.