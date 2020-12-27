Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19'dan 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 818 yeni vaka tespit edildiği, 1541 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 780'e, vaka sayısının da 591 bin 597'ye yükseldiği Irak'ta, şu ana kadar 531 bin 803 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'da 9 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da COVID-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 154 yeni vaka tespit edildi, 175 hasta ise iyileşti.

COVID-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 185'e, vaka sayısı da 362 bin 220'ye yükseldiği ülkede, 353 bin 179 hasta ise sağlığına kavuştu.