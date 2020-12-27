Virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 635'e ulaştı, ülke genelinde 245 milyondan fazla test yapıldı.

En çok can kaybı New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 124 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 671 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 264 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 232 ile New York ilk sırada yer alıyor.