Yeni tip koronavirüs (COVID-19) atlatan 56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün koronavirüs aşısını hastanede yaptırdı.

Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesinde koronavirüs aşısını olduktan sonra "Kelimenin tam anlamıyla bir şey hissetmedim. Çok iyi, çok hızlıydı" dedi.

Herkesin aşı olması gerketiğini vurgulayan Johnson, "Bu sizin için en iyisi, aileniz ve toplum için en iyisi bu" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı birçok ülkede kanda pıhtılaşma yaptığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısı, son günlerde İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilimin de merkezinde yer aldı.