Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.

Türkiyede toplam vaka sayısı ise34 bin 109'a ulaştı.

İl il koronavirüs dağılım haritası

Toplantıda illerdeki koronavirüs dağılımına ilişkin harita da yayımlandı. Haritalarda İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Sakarya ve Zonguldak'taki koronavirüs dağılımı görülebiliyor. Haritalarda bu şehirlerin ilçelerindeki dağılım da görülüyor. Vaka sayısı yoğun olan illerin vaka dağılımı haritaları ile beraber Türkiye geneli vaka dağılım haritası da yayımlandı.

Türkiye geneli koronavirüs dağılımı haritası

İstanbul koronavirüs dağılım haritası

İzmir koronavirüs dağılım haritası

Ankara koronavirüs dağılım haritası

Kocaeli koronavirüs dağılım haritası

Sakarya koronavirüs dağılım haritası

Zonguldak koronavirüs dağılım haritası

En çok vaka hangi ilde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki vaka sayılarına ilişkin en son 3 Nisan’da açıklama yaptı.

Tüm illerde vakaya rastlandığına değinen Koca “ Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.” ifadelerini kullandı.

Türkiye koronavirüs vaka sayısı haritası (3 Nisan'da açıklanan verilere göre)

İl il koronavirüs vaka sayıları (3 Nisan tarihi itibariyle)

Vaka Sayısı

İstanbul 12.231

İzmir 1.105

Ankara 860

Konya 601

Kocaeli 500

Sakarya 337

Isparta 289

Bursa 259

Adana 241

Zonguldak 197

Samsun 167