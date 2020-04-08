Haber Giriş: Kaynak: AA
Görme engelli bireyler için satranç eğitimi evlere taşınıyor
[Fotoğraf: Getty]
Türkiye Satranç Federasyonu, görme engelli bireylere özel sesli satranç eğitim kitabı hazırladı.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil tarafından hazırlanan "Satranç kurallarını 12 adımda öğreniyorum" sesli eğitim kitabı ile görme engelli bireylerin de satrancı öğrenebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.
Seslendirmesini Kerem Seven'in yaptığı eğitim kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak.
Kitap, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında hazırlandı.
Etiketler: Türkiye Satranç Federasyonu sesli satranç eğitim kitabı görme engelli bireyler evde satranç varSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 11:07
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