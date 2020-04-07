Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, ibadet ve dualarını evlerinde yapacak.

Peki koronavirüs günlerinde kandil nasıl idrak edilmeli?

Berat Kandili'nin koronavirüs tedbirleri doğrultusunda nasıl idrak edilmesi gerektiğini Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han yanıtladı.

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin koronavirüs tedbirleri doğrultusunda nasıl idrak edilmesi gerektiğini Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han @trthaber'de aktardı. pic.twitter.com/e0o3utA0xv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2020

Han, Berat kandilinin manası ile ilgili ” İçerisinde bulunduğumuz bu zor süreçten hayırlısıyla kurtulmamızı yüce mevlamız vesile kılsın. Berat kandili Ramazan öncesi son kavşaktır. Berat kandili Kur’an ayı Ramazan’a ulaşmadan önce bütün kötülüklerden arının ki Ramazan’a ter temiz bir şekilde eresiniz mesajının verildiği bir gecedir.” şeklinde konuştu.

Berat kandilinin genci ile yaşlısı ile bütün islam aleminin beraber kutladığı bir gece olduğunu vurgulayan Han,” Fakat biz bu gün evlerimizi mabetlere çevirerek inşallah en güzel şekilde idrak edeceğiz” dedi

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Han “Camilerin kapalı olmasının müminlerin kalbini buruk hale getiriyor ama olumsuz durumdan olumlu bir takım hususlar çıkarmak müminlerin en önemli vazifelerinden biridir. Dolayısıyla evlerimizi mabede çevirelim. Anneler babalar aileleri ile birlikte cemaat olsunlar. Beraber gecenin anlamı ve önemi hakkında sohbet etsinler ve dua etsinler. Müminin duası hem fiili olur hem kalbi olur. Muhtaç olan insanlara bir şekilde yardımcı olamamız gerekir.” İfadelerini kullandı.

Berat gecesinin fazileti nedir?

Berat gecesinin özel bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Han “ Peygamber efendimiz bizlere Allah’ın ‘ Marifet dilenen yok mu? Allah bu gece kullarını bağışlayacak. Affedilmek isteyen yok mu? Ben onları affedeyim ‘ diye tecelli ettiğini ifade buyuruyor.” dedi.