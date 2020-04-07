Hakkari'de, sokak hayvanlarının barınakları dezenfekte edildi, barınaklara mama bırakıldı. Bu kapsamda, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için yem, mama ve su bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki hayvan barınaklarına da mama bırakarak, barınakları dezenfekte etti.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, başıboş hayvanların besleme konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Cindioğlu, şöyle konuştu:

"Hakkari sınırları içinde yaşayan bütün başıboş hayvanların beslenmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu anda kentten 7 kilometre uzaklıkta ve yoğun popülasyonun olduğu bir bölgedeyiz. Beslenme çalışmalarımızı yaptık. Her gün burada rutin bir şekilde hayvanların beslenmesi için çalışma yürütüyoruz."

