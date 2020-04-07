Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da yemek arayan domuz paniğe sebep oldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.
[Fotoğraf: AA]
Yiyecek bulmak için araziden ilçe merkezine inen yaban domuzu, Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'taki bir evin bahçesine girdi.
Bahçede domuzu gören ev sakinleri ile mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Yoldan geçenlerin de heyecanlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Görüntülerde, paniğe neden olan domuzun, bahçeden hızla uzaklaşıp bir köpek tarafından kovalanması yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yemek arayan hayvanlar Muğla domuzSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 16:45
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