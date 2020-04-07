Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için alınan önlemler, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanmaya devam ediyor.

Bu önlemler kapsamında evde geçirilen vakit artarken, evcil hayvan sahipleri özellikle köpeklerinin tuvalet ihtiyaçları için kısa süre için de olsa sokağa çıkıyor.

Hijyene önem gösteren hayvan sahiplerinden bazıları ise uyguladıkları yanlış temizlik yöntemleri ile hayvan dostlarının sağlığına zarar verebiliyor.

Poşetten virüs kapma ihtimali ile aynı

Veteriner Hekim Özlem Calp Egeden ne sokak ne de pet hayvanlarının biyolojik olarak bu virüsü barındırmadığını söyledi.

"Bir virüsün canlı kalması ne kadar söz konusuysa, o hayvanın virüsü oradan alarak eve taşıma ihtimali o kadar söz konusu."

Bir kargo ya da bir poşetten nasıl virüs bulaşabiliyorsa hayvanlardan da sadece bu şekilde virüs bulaşabileceğinin altını çizen Özlem Calp Egeden bu nedenle evcil hayvanların sokakla olabildiğince az temas etmesi gerektiğini söylüyor.

Kedilerin ya da küçük köpeklerin tuvalet ihtiyaçlarının evde giderilebildiğini söyleyen Egeden, sokakla temas eden hayvanların eve girişlerinde çok yanlış temizlik uygulamaları ile karşılaştığını, bunların da hayvanların sağlığına zarar verdiklerini anlattı.

Kimyasal temizlik malzemeleri hayvanlar için çok riskli

Kedi ve köpek cildinin insan cildine göre çok daha hassas olduğunun altını çizen Özlem Calp Egeden’e göre hayvanların alkol ya da sabun içeren antiseptiklerle dezenfekte edilmesi hayvanlara zarar veriyor.

Hayvan cildinin belirli bir Ph seviyesi olduğunu söyleyen Egeden, bu seviyenin aşılması halinde özellikle pati altlarında çeşitli yaralanmalar, mantar ve egzama gibi sorunlar boy gösterebileceğini belirtiyor.

Hayvan sahiplerinin yaptığı en büyük hatanın sokakla temas eden hayvanlarının pati altlarını çamaşır suyu ile dezenfekte etmeleri olduğunu söyleyen Egeden, bu maddeler yerine dezenfekte işleminin hayvanlar için özel üretilen şampuanlar kullanılarak gerçekleştirilmesini öneriyor.

