Mersin'in Erdemli ilçesindeki Lamos Vadisi Kanyonu'nda yer alan Limonlu Deresi'nin debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Balık tutmak için kanyona giden bir kişi, su nedeniyle köpek ve yavrularının 10 metre derinlikte mahsur kaldığını gördü.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köpek ve 6 yavrusunu kurtardı.

Köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. İtfaiye ekiplerince anne köpeğe "Karamel" ismi verildi.