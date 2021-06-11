Çin'in Sinovac aşısıyla başlayan aşılama süreci BioNTech ile sürüyor. Önümüzdeki günlerde Sputnik, ardından ise yerli aşı devreye girecek. Her iki doz aşısını olanlara 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılması gündemde.

Peki kimler, ne zaman hatırlatma dozu aşısı olacak? İlk aşısını inaktif olanlar hatırlatma dozunu MRNA aşısı yaptırabilecek mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Balık son durumu TRT Haber’e değerlendirdi.

“6 ayda bir ya da biraz daha uzun sürelerle aşılar tekrarlanarak tek doz yapılarak bağışıklık idame ettirilecektir salgın devam ettiği sürece. Hatırlatma dozunun yani üçüncü dozun başka aşılarla yapılıp yapılamayacağı başta Amerika olmak üzere ülkemizde ve birçok ülkede üçüncü dozun farklı aşıyla yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Öngörüler farklı aşının kullanılmasıyla üçüncü doz olarak daha güçlü bağışıklık olabileceği yönünde.”

İki doz aşı olanlara hatırlatma aşısı yapılması planlanıyor

Uzmanlar virüse karşı korumanın devamı için 'hatırlatma dozu' gerektiğine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozunun hangi aşılarla yapılacağına dair çalışma başlattı. Çalışma sonucuna göre yerli aşı da hatırlatma dozu için devreye girecek.

Ocak ayında ilk doz aşısını yaptıranların hatırlatma dozları eylülde başlayacak.

Hatırlatma dozu yerli aşıyla

Dr. İsmail Balık, "Özellikle 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarımızın 6 ayları dolduğu için hatırlatma dozu zamanı gelmiş oluyor. Bu hatırlatma dozlarını Sinovac aşısıyla aynı teknolojiyi kullanan Erciyes üniversitemizce geliştirilen aşımızla yapabilme şansına sahibiz" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşının hafta başında FAZ-3 çalışmaları başlayacak. En az 5 bin kişi üzerinde uygulanacak çalışma sonrası aşının üretimine geçilecek. Böylece aşılamada yerli aşı da devreye girmiş olacak.

