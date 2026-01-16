Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.01.2026 15:25

Türk Kızılay'ın kan bağışında bu yıl da 3 milyon üniteyi aşmayı planlıyor

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, 2025'te ülke genelinde 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışı yapıldığını belirterek, "Bu yıl da geçen senenin üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay'ın kan bağışında bu yıl da 3 milyon üniteyi aşmayı planlıyor

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Türk milletinin iyilik eli Kızılay'ın, devletin verdiği "milli ödev" olarak gördüğü kan operasyonu için 350 noktada bağış topladığını söyledi.

Bağışçılardan alınan kanın, akredite laboratuvardaki işlemin ardından yurt genelindeki 1140 kamu hastanesi ve özel hastaneye gönderildiğini belirten Saygılı, bu yıl da vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Saygılı, Türk Kızılay'ın 2024'te yaklaşık 2,7 milyon, geçen yıl ise 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışı aldığını ifade ederek, "Yıllardır kan bağışı sayısını üstüne koyarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da geçen senenin üzerine koyarak devam edeceğiz. Milletimiz kan bağışladıkça biz de hastanelere ulaştırıyor olacağız." diye konuştu.

Ramazan ayı için tüm tedbirler alındı

Kan bağışında 3 dönemin kritik önem taşıdığını söyleyen Saygılı, şunları ifade etti:

"Kış ayları ülkemizin birçok şehrinde şiddetli geçiyor. Yaz ayları tatil dönemi olduğu için kan bağışında düşüş oluyor. Biz şimdiden ramazan ayının hazırlıklarını yapıyoruz. Şubatta başlayacak ramazan ayında kan ihtiyacı ve sıkıntısı olmaması konusunda bütün tedbirlerimiz alınmış durumda. Hamdolsun ramazan ayı yaklaşırken yeteri kadar stokumuz var."

"Kızılay stokları olması gereken seviyede kalmalı"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması için yurt genelinde çalışmalar yürüttülerini belirtti.

Bağış bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin olumlu etkisini gördüklerini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz ve kan bağışı yapmanın bilinç düzeyi arttıkça, gönüllülerimiz gelip Kızılaya bağış yapıyorlar. Bağışları da hastanelerde şifa bekleyen büyük ailemizin fertlerine ulaştırmış oluyoruz. Erkek kardeşlerimiz 3 ayda bir, kadın bağışçılarımız ise 4 ayda bir düzenli şekilde bağış yapmalı. Kızılay stokları olması gereken seviyede kalmalı. Tüm hastalarımız için stoklarımızda kan hazır olsun, biz de yaralarına merhem olalım."

ETİKETLER
Kızılay Kan Bağışı
Sıradaki Haber
Bazı illeri için kuvvetli kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne yönelik iddiaları yalanladı
15:28
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgedeki gerginliği görüştü
15:20
Bazı illeri için kuvvetli kar uyarısı
15:16
Meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlere KGF destekli 3,8 milyar liralık kaynak
15:10
Mossad Direktörü Barnea'nın İran'daki durumu görüşmek için ABD'ye gittiği iddiası
14:21
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Karaburun'un kadınlarından aile bütçelerine "mis kokulu" destek
Karaburun'un kadınlarından aile bütçelerine "mis kokulu" destek
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ