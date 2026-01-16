Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 16.01.2026 15:09

Mossad Direktörü Barnea'nın İran'daki durumu görüşmek için ABD'ye gittiği iddiası

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, İran'daki durumu görüşmek için ABD'ye gittiği ve bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği öne sürüldü.

Mossad Direktörü Barnea'nın İran'daki durumu görüşmek için ABD'ye gittiği iddiası

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, Mossad Direktörü Barnea'ya ilişkin iddialarda bulundu.

Barnea'nın İran'daki gösterilerle alakalı durumu görüşmek için ABD'ye gittiğini belirten yetkililer, Barnea'nın bu kapsamda Miami'de Witkoff ile bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi.

Söz konusu ziyaretin İran'daki protestolar ve Washington yönetiminin olası askeri müdahalesi konusunda ABD ve İsrail arasında yapılan istişarelerin bir parçası olduğu öne sürülürken, Barnea'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan yetkililer de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 14 Ocak'ta Trump ile telefonda görüştüğünü ve İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediğini belirmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

