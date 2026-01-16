Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.01.2026 15:15

Meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlere KGF destekli 3,8 milyar liralık kaynak

Meslek lisesi ve teknik liselerden mezun genç girişimcilere ve bunları istihdam eden KOBİ'lere Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira finansman desteği verilecek.

Meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlere KGF destekli 3,8 milyar liralık kaynak

KGF'den edinilen bilgiye göre, meslek lisesi mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir finansman paketi hazırlandı.

Bu paketle KGF kefaletli finansmana erişim imkanı oluşturularak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları teşvik edilecek. Ayrıca, gençlerin KOBİ'ler bünyesinde mezuniyet alanında istihdam edilmeleri de desteklenecek.

Program kapsamında KGF tarafından 3 milyar lira kefalet desteği sağlanacak. Böylece, KGF ve Halk Bankası işbirliğiyle 3 milyar 750 milyon lira kredi verilecek.

Kredi vadesi en fazla 36 ay

Mezun girişimciler 1,5 milyon lira, mezun istihdam eden KOBİ'ler 7,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun 29 yaş ve altı girişimciler ile söz konusu mezunları istihdam eden KOBİ'ler bu paketten faydalanabilecek.

Meslek lisesi ve teknik liselerden mezun girişimcilerden veya kapsamdaki KOBİ'lerden NACE kodunun (İşletmenin faaliyet alanını belirlemek için gereken sınıflandırma sistemi) mezuniyet alanlarıyla uyumlu olması şartı aranacak.

ETİKETLER
Meslek Liseleri Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne yönelik iddiaları yalanladı
15:28
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgedeki gerginliği görüştü
15:26
Türk Kızılay'ın kan bağışında bu yıl da 3 milyon üniteyi aşmayı planlıyor
15:20
Bazı illeri için kuvvetli kar uyarısı
15:10
Mossad Direktörü Barnea'nın İran'daki durumu görüşmek için ABD'ye gittiği iddiası
14:21
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Karaburun'un kadınlarından aile bütçelerine "mis kokulu" destek
Karaburun'un kadınlarından aile bütçelerine "mis kokulu" destek
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ