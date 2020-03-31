Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir spor salonunun açık olduğu bilgisini aldı.

İş yerine giden ekipler, spor salonu sahibi ve 2 kişiye 1176 lira para cezası verdi.