Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da spor salonunda yakalanan 3 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da, koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir spor salonundaki 3 kişiye 1176 lira para cezası verildi.
Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir spor salonunun açık olduğu bilgisini aldı.
İş yerine giden ekipler, spor salonu sahibi ve 2 kişiye 1176 lira para cezası verdi.
Etiketler: hatay koronavirüs spor salonuSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:54
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