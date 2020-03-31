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İran'da son 24 saatte 141 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 898'e yükseldi.
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Etiketler: kovid-19 koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:50
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