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Tanzanya’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başka ağır hastalıkları da bulunan 49 yaşındaki Tanzanya vatandaşının, COVID-19’a yakalandıktan sonra yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede şimdiye kadar 19 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu.
Etiketler: koronavirüs ilk ölümSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:09
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