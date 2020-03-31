Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 88'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 10 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 88'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 538 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 2 bin 84'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 840'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 787 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 FilipinlerSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:16
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