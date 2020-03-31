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İspanya'da 1 günde 849 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da son 24 saatte 849 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı, toplam can kaybı 8 bin 189'a yükseldi.
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Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:50
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