Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 337'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 1 günde 500 artarak 2 bin 337'ye yükseldi.
Virüs sebebiyle şu ana kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, 24 saatte konulan 500 tanı ile en yüksek vaka artışı bugün kaydedildi.
Yetkililerce yapılan açıklamada ayrıca, 121 hastanın tedavi edildiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 840'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 787 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:29
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