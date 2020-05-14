İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde salgınla mücadele aralıksız sürüyor. Hasta bakıcılar ve temizlik görevlileri de bu mücadelede ön safta yer alıyor.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, yakınlarının bile girmeye cesaret edemediği hastaların yanına Kenan Akın ve Caner Kutlu gibi binlerce sağlık çalışanı giriyor. Bu kahramanlar kendi sağlıklarını ikinci planda tutarak, hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor.

Hastanenin temizlik görevlisi Caner Kutlu haftalardır eve gitmiyor. Kendisine tahsis edilen yurt odasında tek başına kalıyor. Mesaisi sabah 6'da başlıyor.

"Her gün günlük kıyafetlerimizi alıyoruz, koruyucu elbiselerimizi giyiyoruz, enerji içeceklerimizi alıyoruz, öyle başlıyoruz işe."

57 gündür ailesinden uzakta

Kutlu, 12 saat boyunca hasta odalarını defalarca temizleyerek virüsün bulaşma riskini azaltmaya çalışıyor.

"57 gündür de buradayım. Gitmiyorum bir yere. COVID-19 ile savaşa başladım 57 gündür. Gitmeyi de düşünmüyorum. Hep birlikte sonuna kadar da savaşacağız."

Geçen günler ona umudunu hiç kaybetmemeyi öğretti.

"Arkadaşımın yakını ağırlaştı ve yoğun bakıma aldılar. Ailesi de komple pozitif olmuştu. Ve bana tüm eşyalarını cep telefonu takma dişini imha etmemi söylediler. Ben de çöpe attım. 1 hafta sonra hasta yoğun bakımdan çıktı ve dişini sordu bana. Bu olay beni çok etkilemişti. Yani yakınları bile umudunu kesmişti artık."

Hastalara en fazla temas edenler arasında onlar var

Hasta bakıcı Kenan Akın da koronavirüs yakalanan hastalarla sürekli yakın temas kuranlar arasında. Akın, hastaneye koronavirüs şüphesiyle gelen hastaları geçici olarak gözlem odasına yatırmak ve yataklarını hazırlamaktan sorumlu.

Akın, bulaşma riski yüksek olduğu için pek çok hastanın refakatçiliğini de üstlenmiş durumda.

"Bu süreçte hasta yakınının bile kendi hastasının yanında olmadığı bir süreçte, hasta bakıcılar bizler, hemşireler, doktorlarımız, yanlarına giriyoruz ve gerekli müdahaleyi yapıyoruz, ilgileniyoruz."

Doktorlar ve hemşirelerin yanı sıra onlar da canla başla mücadele ediyorlar salgınla. Salgının tamamen yok olacağı güne kadar da hiç durmadan çalışmaya kararlılar.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz