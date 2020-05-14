Simnan eyaleti Emniyet Müdürü Abdullah Hasani, Germsar ilçesindeki bir işletmenin deposunun denetlenmesi sırasında stoklanmış halde bulunan tıbbi malzemelerin ele geçirildiğini belirtti.

Germsar'da bir üretim tesisinde yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde stoklanmış 95 milyon çift tıbbi eldivenin ele geçirildiğini aktaran Hasani, eldivenlerin piyasa değerinin 200 milyar riyal (yaklaşık 8,3 milyon lira) olduğunu ifade etti.

Hasani, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, halkın ve sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.