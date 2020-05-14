İzmit Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak’ta saha çalışması yapan filyasyon ekipleri, iki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit etti.

COVID-19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

38 ev bulunuyor

Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, karantina tedbirleri alındı.

İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak.