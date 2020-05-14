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Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan çocuk yaşımını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki hafta önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi'nde 14 gün önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isterken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Dilara Ünal, yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CÜnal'ın cenazenin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.
Olayın öncesi
Dilara Ünal, 30 Nisan'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almaya çalışırken akıma kapılmıştı.
Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Aynı gün Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını açıklamıştı.
Etiketler: Uçurtma elektrik telleri çocuk akımSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
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