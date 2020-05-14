Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da karpuz hasadı başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da karpuz hasadına hafta sonu başlanacak ve temmuz ayının ortasına kadar sürecek.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de yılda yaklaşık 830 bin dönüm alanda karpuz ekildiğini söyledi. Adana'da da yaklaşık 120 bin dönüm alanda ekim yapıldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:
"Hasat hafta sonu tam hızıyla başlayacak ve temmuz ayının ortasına kadar sürecek. Erkenci karpuzda dekar başına 3-5 ton, geç olanda da 8-10 ton arası verim alıyoruz. Hasat tam anlamıyla başladığında rekolte beklentimiz net olarak çıkacak. Hasadın ardından karpuzlar iç piyasaya sürülecek. Kilogramı 2-2,5 liradan piyasaya çıkmasını, bölgede hasatlar arttıkça fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."
Etiketler: mehmet akın doğan hasat mevsimi Adana karpuzuSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:37
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