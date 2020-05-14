Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de yılda yaklaşık 830 bin dönüm alanda karpuz ekildiğini söyledi. Adana'da da yaklaşık 120 bin dönüm alanda ekim yapıldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Hasat hafta sonu tam hızıyla başlayacak ve temmuz ayının ortasına kadar sürecek. Erkenci karpuzda dekar başına 3-5 ton, geç olanda da 8-10 ton arası verim alıyoruz. Hasat tam anlamıyla başladığında rekolte beklentimiz net olarak çıkacak. Hasadın ardından karpuzlar iç piyasaya sürülecek. Kilogramı 2-2,5 liradan piyasaya çıkmasını, bölgede hasatlar arttıkça fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."