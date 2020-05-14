Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü.

Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri de banklarda oturmayı tercih etti.

Sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü.

Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.