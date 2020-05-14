Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kimi maskesiz, kimisi mesafesiz... Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüsle mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kalabalık görüntüler objektiflere yansıdı.
Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü.
Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri de banklarda oturmayı tercih etti.
Sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü.
Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: yoğunluk sosyal mesafe koronavirüs Bağdat CaddesiSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
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