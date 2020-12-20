Yurt genelinde uygulanan kısıtlamalar sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandı. Ancak Anadolu'nun bazı şehirlerinde vakalardaki artış devam ediyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, ev ziyaretleri olarak gösterildi.

Ev ziyaretleri riskli

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sıla Akhan, "Muhtemelen küçük şehirlerde yakın ilişkiler söz konusudur. En çok bulaş akrabalar, ev içi gezilerden kaynaklanıyor. Belki bunlara çok dikkat edilmediği için diğer başka şehirlerde de devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Virüsün 6 adımdan daha yakın mesafede bulaştığı biliniyor. Uzmanlar maskesiz sohbetlerde, 15 dakikada koronavirüse yakalanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

"Hele kişi öksürüyorsa daha da artıyor risk. Yani 15 dakikalık çok fazla mesafeyi korumadığın bir ilişkide mutlaka bulaşıyor. Bu yüzden de en çok ev içinde bulaşıyor"

Virüs en çok ev içinde bulaşıyor

Akhan, akrabaların ya da aile yakınlarının iyi göründüğünü düşünmek, en büyük yanılgılar arasında olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, hastalık olasılığının önüne geçmede başlıca kuralın, maske takmak olduğunu söylüyor.

Virüse karşı kalkan görevi gören maskenin, ev içindeki zorunluluk hallerinde mutlaka takılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu