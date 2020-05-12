COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 22'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 385 bin 834 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 268 bin 143 vakayla İspanya, 223 bin 60 ile İngiltere, 221 bin 344 ile Rusya, 219 bin 814 ile İtalya ve 177 bin 423 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.