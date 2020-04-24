700 yıllık gölge oyununu sosyal medyaya taşıyan Küçük, ramazan ayında yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları sevindirmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada üzerinden canlı yayın yaparak Karagöz ve Hacivat oynatan Küçük, ramazan ayının maneviyatını ve koronavirüse karşı alınacak önlemleri, çocukları eğlendirerek Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla anlatmaya çalıştığını söyledi.

Dünyanın çok ciddi bir küresel salgınla uğraştığına işaret eden Küçük, "Karagöz ile Hacivat'ın salgına bakış açısını ve bununla ilgili çocukların alabileceği tedbirleri sosyal medya üzerinden vermeye çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın evlerinde sıkılmamasını da hedefliyoruz." dedi.

Proje sorumlusu Hasan Aktürk ise normal zamanlarda ramazan aylarında okullara giderek Hacivat ve Karagöz oyununu sergilediklerini söyledi.

Aktürk, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle Hacivat ve Karagöz'ü sosyal medyaya taşıdık. Ramazan ayının ilk gecesinde çocuklarımızın evlerine konuk olduk. Aldığımız geri dönüş bizi mutlu etti. Ramazan ayı boyunca her gece gölge oyunu oynamayı amaçlıyoruz." dedi.