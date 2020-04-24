İsrail'in İşgali altındaki Kudüs'te koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ticari faaliyetlerin durdurulması ve Batı Şeria ile sınır kapılarının kapatılması ile kent hayalet şehrine dönüştü.

Esnaf zor günlerden geçiyor. Kudüs'te dükkan sahibi Musa Zuğari, durumu 'tam bir felaket' olarak nitelendiriyor:

“Mescid-i Aksa'yı kapatma kararı, Kudüs'ün insanlardan boşalmasına neden oldu. Sebep tabii tüm dünyayı saran ve bölgemizi de etkisi altına alan korona salgını. Alınan tedbirler kapsamında tüm ticari faaliyetler durduruldu. Bu da Kudüs'ün tamamen boşalmasına neden oldu. Durum tam bir felaket.”

Batı Şeria ile Kudüs arasındaki sınır kapıları da kapalı tutuluyor. Ramazanda özellikle cuma günlerinde yoğunluk yaşayan bu kapıları bu sene ramazanın ilk cuma gününde tamamen boş kaldı.

"Koronavirüsten en çok Arap Coğrafyası etkilenecek"

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok Arap coğrafyasının etkileneceğini açıklamıştı.

Yabancı yatırımlardaki düşüşün, 2011 yılından itibaren bölgedeki bazı ülkelerde yaşanan Arap Baharı'nın etkilerinden daha ağır ve endişe verici olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Arap ülkelerindeki ticari projeleri finanse etmeye yönelik endişelerin giderek artabileceğine işaret edilmişti.