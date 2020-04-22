Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 166 artarak 2 bin 741’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 498 artarak 43 bin 79’a yükseldi.

Bakanlık dün yaptığı ilk açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısını 2 bin 845 olarak açıklamış, birkaç saat sonra ise açıklamanın hatalı olduğunu duyurarak bu sayıyı 2 bin 575 olarak değiştirmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.