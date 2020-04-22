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Brezilya'da son 24 saatte 166 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 166 artarak 2 bin 741’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 498 artarak 43 bin 79’a yükseldi.
Bakanlık dün yaptığı ilk açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısını 2 bin 845 olarak açıklamış, birkaç saat sonra ise açıklamanın hatalı olduğunu duyurarak bu sayıyı 2 bin 575 olarak değiştirmişti.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 00:59
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