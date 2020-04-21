Mısır ve Fas'ta COVID-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Mısır'da 14, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece koronavirüsten can kaybı Mısır'da 264'e, Fas'ta ise 145'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ve Fas'ta can kayıplarında artış yaşanıyor.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybının 264'e yükseldiği aktarıldı.
Ülkede son olarak 157 kişide virüs tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, buna göre toplam vaka sayısının 3 bin 490 olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar 870 kişinin hastalıktan kurtulduğu kaydedildi.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi ise yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki can kaybının 145'e yükseldiğini belirtti.
Ülke genelinde 163 kişinin daha enfekte olduğunu aktaran Elyubi, toplam vaka sayısının 3 bin 209'a ulaştığını ifade etti.
Elyubi, ayrıca 43 hastanın daha iyileşmesiyle şu ana kadar ülkede 393 kişinin hastalıktan kurtulduğuna dikkati çekti.
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