Indiatvnews'in haberine göre, Hindistan'da Bengaluru'daki bir hastanenin morgunda temizlik görevlileri, 15 ay önce yaşamını yitiren COVID-19 kurbanlarının cesetlerine ulaştı.

Hastane yönetimi, hayatını kaybeden iki kişinin yakınlarına durumu bildirirken, aileler, daha önce kendilerine yakınlarının cesetlerinin yakıldığı bilgisinin iletildiğini kaydederek tepki gösterdi.

Soruşturma başlatıldı

COVID-19 kurbanlarının ailelerinden Durga Sumithra, kendilerine yakınının geleneklere uygun şekilde yakıldığının söylendiğini ve ölüm sertifikası verildiğini belirterek şoke olduklarını dile getirdi.

Hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cesetler ailelere teslim edilecek

Cesetlerin gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 34 milyon 587 bini aşarken, salgına bağlı olarak 468 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.