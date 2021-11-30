Konuya ilişkin açıklamayı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon yaptı.

Ammon, AB ülkeleri arasında kayda geçen 42 Omicron varyantı vakasının hafif semptomlu ya da semptomsuz olduğunu söyledi.

AB yetkilisi, halihazırda 6 vakanın daha analiz edildiğini belirtti.

30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.