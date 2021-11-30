Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Japonya’da teknesi alabora olan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya’da teknesi alabora olan 69 yaşındaki bir adam, 22 saat açık denizde fırtınada hayatta kalmayı başardı. Yetkililer, kurtarılan adamın hayatta kalmasını "mucize" olarak nitelendirdi.
Güneybatı Kagoshima vilayetinin açıklarında 69 yaşındaki bir adam Yakushima tatil adasına doğru gidiyordu. Ancak çıkan şiddetli fırtına nedeniyle tekne alabora oldu.
Soğuk sularda ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adam, motor pervanesine oturarak kurtarılmayı bekledi.
Donmamak için plastik bir örtüye sarınan adam 22 saat süreyle öylece kaldı.
Yetkililerin bir gün sonra ulaştığı adamın hayatta kalmasının mucize olduğu belirtildi.
Bir sahil güvenlik yetkilisi, "22 saat boyunca denizde tek başınaydı. Hayatta kalma becerilerine hayran kaldım." dedi.
Etiketler: Japonya
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