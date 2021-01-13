Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde iki parça halinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının teslim alınarak halk sağlığı depolarına taşındığını ve o tarihten itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 14 gün sürecek güvenlik testlerine başladığını hatırlattı.

Koca, güvenlik testlerinin bugün itibarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye'ye gelen her aşı için bu güvenlik testlerinin rutin olarak yapıldığını söyledi.

"Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimiz"

Bakan Koca, bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurduğuna işaret ederek, güvenlik esaslarından taviz vermeden titizlikle çalışan personele, bağımsız komite üyesi bilim insanlarına teşekkürlerini iletti:

"Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.

Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir."

"Bugün yeni bir dönemin ilk günü"

Aşı çalışmalarında vatandaşların motive edilmesi noktasında devlet büyüklerinin aşılanmasının da Bilim Kurulunca yararlı bulunduğunu, bunun örnek teşkil edeceğini söyleyen Koca, şöyle konuştu:

"Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bu günün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum."

#SONDAKİKA

[Aşıya acil kullanım onayı verildi] Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak.https://t.co/BQUHxRvWWe pic.twitter.com/nyiwTKQUCX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2021

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu

Açıklamanın ardından Ankara Şehir Hastanesine geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." dedi.

Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü söyleyen Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı oluyor. https://t.co/CZ43uxT9Mk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2021

Sağlık Bakanlığından bilgilendirme SMS'i

Sağlık Bakanı Koca, aşı sonrası Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanlığının aşı sonrası gönderdiği bilgilendirme SMS'inin fotoğrafını paylaşan Koca, "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım." ifadelerini kullandı.