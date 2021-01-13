Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.

Vakalarda California ilk sırada

California eyaleti 2 milyon 804 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 16 ile New York ilk sırada yer alıyor.