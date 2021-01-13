Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de korkutan rakam: Bir günde 4 bin 401 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e ulaştı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.
Vakalarda California ilk sırada
California eyaleti 2 milyon 804 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor.
COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 16 ile New York ilk sırada yer alıyor.
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